Bagnacavallo, la scuola di musica dà vita a un nuovo coro di voci bianche

La scuola comunale di musica di Bagnacavallo, gestita dall’associazione Doremi, intende creare un nuovo coro di voci bianche e invita le bambine e i bambini tra i 6 e gli 11 anni interessati a farne parte a dare la propria adesione entro il 31 gennaio. Le prove del coro inizieranno già il 2 febbraio e si terranno il giovedì tra le 19 e le 20 presso la sede della scuola in via Togliatti 2. La partecipazione è gratuita per chi è iscritto a un corso della scuola di musica; a chi non è iscritto viene richiesto un contributo di 30 euro fino alla fine dell’anno scolastico.