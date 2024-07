Bagnacavallo, procedono i lavori del sottopasso ferroviario: un progetto da oltre 12 milioni

Procedono i lavori presso il cantiere per la realizzazione del sottopasso ferroviario carrabile di via Bagnoli Superiore e della nuova rete viaria che andrà a collegare la San Vitale con l’area produttiva posta sulla provinciale Naviglio, a Bagnacavallo. La stazione appaltante del progetto è Rete Ferroviaria Italiana, la direzione lavori è affidata a Italferr, società entrambe appartenenti al Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, mentre la realizzazione delle opere è stata appaltata all’impresa Rem Srl. Sifa il punto suilavori di questo cantiere, dopo che ieri è stato presentato il progetto per il nuovo svincolo dell'A14 dir.

Ad oggi risultano completati i lavori di risoluzione delle interferenze tra le nuove opere e i sottoservizi esistenti ed è stata ultimata la deviazione del canale di scolo Fosso Munio. Attualmente sono in fase di realizzazione le rampe di uscita del nuovo sottopasso verso la SP253 e le opere in sotterraneo del sottopasso carrabile. Contemporaneamente a queste lavorazioni, sono state avviate di recente le opere di costruzione della rotatoria in corrispondenza di via Fornazzo e via Mattei, con l’obiettivo di riaprire il prima possibile la nuova viabilità alla circolazione locale per i residenti. Si proseguirà poi con la realizzazione della seconda rotatoria che sorgerà tra il sottopasso e la via Fornazzo e, in seguito, della terza, in corrispondenza della via San Vitale. La nuova viabilità che collegherà la zona a sud della ferrovia e quella a nord, infine, sarà completata con la realizzazione delle rampe di uscita del nuovo sottopasso verso via Fornazzo.

"Prende sempre più forma una delle infrastrutture più importanti per il nostro territorio – sottolineano il sindaco Matteo Giacomoni e l’assessore ai Lavori pubblici Francesco Ravagli – che sicuramente porterà un sensibile miglioramento in termini di viabilità, qualità ambientale e sviluppo economico. Risvolti estremamente positivi che, unitamente alle altre grandi opere già in programma, andranno a beneficio non soltanto del nostro comune ma di un’area molto più vasta".

Il nuovo tratto di viabilità, della lunghezza di circa un chilometro, collegherà direttamente – attraverso tre nuove rotatorie e il sottopasso – due importanti assi viari di Bagnacavallo, deviando il traffico ed evitando la formazione di code in prossimità del centro cittadino. Il costo complessivo del progetto è di circa 12 milioni e 850mila euro, oltre la metà dei quali finanziati dal Comune di Bagnacavallo con contributi di RFI, Regione Emilia-Romagna e Provincia di Ravenna. L’intervento permetterà anche l’eliminazione del passaggio a livello di via Bagnoli, sulla linea ferroviaria Castel Bolognese-Ravenna, con vantaggi sia per il traffico stradale che per quello ferroviario.