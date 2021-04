Bagnacavallo, lotta alla zanzara tigre: dopo Pasqua la prenotazione del prodotto antilarvale

Riprende anche quest’anno in tutti i comuni della Bassa Romagna "Zanzara: la prevenzione è la migliore protezione!", la campagna per la lotta alla zanzara tigre. Nel territorio di Bagnacavallo la distribuzione gratuita del prodotto antilarvale sarà effettuata con una nuova modalità: il prodotto verrà distribuito dalla Protezione civile presso punti di consegna, in centro e nelle frazioni, ai cittadini che effettueranno la prenotazione chiamando lo 0545 280815 da martedì 6 aprile a venerdì 16 aprile, tutti i giorni dalle 10 alle 13.

Il prodotto è acquistabile a prezzo ribassato anche presso le farmacie che aderiscono alla campagna di sensibilizzazione, il cui elenco è disponibile sul sito dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Nel suo complesso la campagna si concentra come sempre su tre fronti, con azioni che riguardano i trattamenti sul suolo pubblico, la nuova campagna informativa e di sensibilizzazione e l’organizzazione della distribuzione del prodotto antilarvale nei nove Comuni dell’Unione.

Maggiori informazioni sulla lotta alla zanzara tigre a questo link:

https://www.labassaromagna.it/Unione-dei-Comuni/News/In-Bassa-Romagna-riparte-la-lotta-alla-zanzara