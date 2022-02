Bagnacavallo, nuova vita ai parchi pubblici: interventi di riqualificazione da 67mila euro

Nuovi importanti lavori di riqualificazione dei parchi pubblici sono in programma nei prossimi mesi a Bagnacavallo. Le opere riguarderanno in questo caso, nell’ambito di un unico progetto, il Parco delle Cappuccine e il Giardino di Semplici. In particolare, nel Parco delle Cappuccine di via Berti verranno sostituiti i cancelli di ingresso mentre diversi lavori di ripristino sono previsti presso il Giardino dei Semplici di via Diaz. Per un importo totale di circa 67mila euro, i lavori sono affidati alle ditte Idee del Fabbro di Masiera per il Parco delle Cappuccine e Focaccia e Minguzzi di Russi per i ripristini nel Giardino dei Semplici.

Approvati dalla Soprintendenza, i nuovi cancelli di ingresso al Parco delle Cappuccine (il portone principale e le due porte secondarie) saranno non più in legno ma in lamiera lavorata per permettere una maggiore sicurezza, anche in vista delle iniziative che si terranno presso l’area verde. Per quanto riguarda il Giardino dei Semplici, si provvederà alla sostituzione del camminamento in legno con un camminamento in calcestre e al ripristino del fossato del parco. La conclusione delle opere è prevista entro l’estate.

"Continua con questi nuovi lavori – osservano l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco Ravagli e l’assessora all’Ambiente Caterina Corzani – la riqualificazione dei numerosi parchi pubblici del nostro territorio, aree verde fondamentali sia dal punto di vista ambientale che da quello della fruizione da parte della cittadinanza. Il Parco delle Cappuccine, ad esempio, è sede ogni estate della frequentatissima arena cinematografica.

Alle opere ora in programma ne seguiranno a breve altre per rendere Parco delle Cappuccine e Giardino di Semplici sempre più parte del cuore pulsante della città, a disposizione di tutte le fasce d’età e sede di esposizioni, iniziative e incontri".