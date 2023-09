Bagnacavallo, in piazza la grande festa per i nuovi cittadini

È stato un momento di festa partecipato e coinvolgente quello che si è tenuto domenica in piazza della Libertà a Bagnacavallo per celebrare le cittadine e i cittadini stranieri residenti nel territorio comunale e diventati italiani negli ultimi anni. All’iniziativa, dal titolo “La Repubblica siamo noi – Cittadine e cittadini in festa con la Costituzione”, sono intervenute diverse delle persone di origine straniera che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

A portare i saluti dell’Amministrazione comunale è stata la sindaca Eleonora Proni, affiancata dall’assessore ai Servizi alla Cittadinanza Francesco Ravagli. È poi intervenuto il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, che ha ricordato l’importanza della Costituzione e dei suoi valori. Introdotte dal responsabile dell’Area Servizi alla cittadinanza Andrea Antognoni, hanno portato la loro testimonianza tre cittadine che, giunte in Italia per diversi motivi, hanno parlato del loro percorso, certo non facile e fortemente voluto, per entrare a far parte a tutti gli effetti della comunità cittadina bagnacavallese. A chiudere il momento istituzionale è stata l’onorevole Ouidad Bakkali, tra i fondatori del gruppo interparlamentare per la riforma della cittadinanza, che ha ripercorso i principali elementi della legge attualmente in vigore e portato l’attenzione sulla complessità del percorso che le persone straniere devono effettuare per ottenere la cittadinanza italiana.

Ai nuovi cittadini intervenuti è stato consegnato un attestato come segno di benvenuto. La giornata si è conclusa con l’apprezzatissima Cena dei Popoli, promossa da Jam Salam con il supporto di diverse associazioni locali, e con il concerto della Kola Beat Band.