Bagnacavallo, premiati i vincitori del concorso "Il racconto in 10 righe"

È Valentina Cavallini da Bologna con “Quel gran genio del mio amico” la vincitrice della 24^ edizione del concorso letterario “Il racconto in 10 righe”, mentre a imporsi nella sezione under 14 è stata Melissa Guerrini da Faenza con “La rivincita di Giacomo”. Sono questi i due responsi più importanti della serata di premiazione che si è tenuta lunedì 15 luglio presso il Chiostro delle Cappuccine della Biblioteca Taroni di Bagnacavallo, come serata finale del Bibliocaffè. Il concorso di scrittura aveva per titolo in questa edizione “Quel gran genio del mio amico”, ispirato – in linea con la tematica triennale della Festa di San Michele – al paesaggio umano.

A condurre l’incontro finale con particolare brio e leggerezza, molto apprezzati dal pubblico, è stato il presidente della giuria, il giornalista Federico Savini, coadiuvato da Elisabetta Cannata e Andrea Pezzi della biblioteca. Della giuria facevano parte anche il podcaster Gianni Gozzoli, la psicologa Ylenia Greco, l’insegnante Simona Minzoni, la bibliotecaria Cecilia Passanti, il poeta Valerio Succi e Martina Elisa Piacente, esperta culturale del Museo delle Cappuccine. Ha introdotto l’incontro e portato i saluti dell’Amministrazione comunale l’assessora alla Cultura Lucilla Danesi.

Durante la serata sono stati letti, spesso dagli stessi autori, i racconti vincitori (premiati con libri), quelli segnalati e preferiti. Circa cinquanta in tutto, gli scritti sono giunti in particolare dalle province romagnole e da Bologna. Il concorso era riservato ai residenti in regione. Da segnalare che la vincitrice Valentina Cavallini era alla sua prima partecipazione.

Per quanto riguarda gli altri racconti premiati, al secondo posto si sono classificati ex aequo Graziella Borghesi da Villanova di Bagnacavallo con “Gran genio Maxime” e Roberto Sabatini da Ravenna con “Son buoni tutti” e al terzo posto, sempre ex aequo, Natalia Giberti da Imola con “Una bella Manina” e Mario Maginot Mazzotti da Bagnacavallo con “Il genio idraulico”.

Sono stati inoltre segnalati “Far West romagnolo” di Daniele Campagna da Ravenna e “Il muretto” di Margherita Vernocchi da Lugo.

Infine, i racconti preferiti da ogni membro della giuria sono stati scritti da Stefano Monti da Bagnacavallo (Federico Savini), Angelo Minguzzi da Bagnacavallo (Gianni Gozzoli), Paolo Vassura da Faenza (Ylenia Greco), Manuela Voltura da Faenza (Simona Minzoni), Andrea Gamberini da Bologna (Cecilia Passanti), Ardea Benini da Faenza (Valerio Succi) e Silvia Montanari da Ravenna (Martina Elisa Piacente).

Il concorso è stato promosso e curato dalla Biblioteca Taroni. I testi dei racconti vincitori, segnalati e preferiti sono pubblicati sul sito del Comune.