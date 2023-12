Bagnacavallo, premio Ubu alla Bottega dello Sguardo: "Uno stimolo per la nostra comunità"

Un riconoscimento che onora un progetto culturale nato 'dal basso'. La sindaca Eleonora Proni, l’assessora alla Cultura Monica Poletti e la Giunta di Bagnacavallo si sono complimentate con Renata Molinari della Bottega dello Sguardo, che lunedì ha ricevuto all’Arena del Sole di Bologna il Premio speciale Ubu 2023, riconoscimento tra i più prestigiosi in ambito teatrale.

"La Bottega dello Sguardo è un luogo di cultura fecondo, dove la ricerca sul teatro si allarga fino ad abbracciare il territorio e la sua memoria. Tanti in questi anni – ha sottolineato la sindaca Proni – sono stati i progetti che abbiamo condiviso, in primo luogo quelli che hanno visto la valorizzazione del nostro Archivio storico comunale, accanto a momenti di formazione e spettacolo, laboratori, convegni, seminari. La passione e la competenza di Renata e di tutti i suoi collaboratori sono un esempio e uno stimolo per la nostra comunità, una comunità che ama la Bottega e partecipa attivamente alle sue proposte. A Renata Molinari vanno i complimenti dell’Amministrazione comunale e della città tutta per il Premio Speciale Ubu 2023, un prestigioso riconoscimento nazionale che le è stato conferito per il lavoro svolto e per la passione che mette sempre in ciò che fa".

"La Bottega dello Sguardo di Bagnacavallo – si legge nella motivazione del riconoscimento – è l’archivio personale di Renata Molinari, divenuto però anche biblioteca e mediateca pubblica con oltre 4000 titoli. Dal 2016 il patrimonio è catalogato nel Servizio Bibliotecario Nazionale ed è sede dell’omonima associazione culturale, dedita alla diffusione della cultura teatrale e del territorio. Negli ultimi anni la Bottega ha proposto numerosi laboratori di canto e di autobiografia, fra gli altri, ma anche incontri, seminari e convegni di caratura nazionale, riflettendo su attrici e attori, sulla scrittura e sulla trasmissione, alimentando una memoria collettiva con al centro il teatro".