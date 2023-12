Bagnacavallo, presentati Bilancio di previsione e Dup: al via gli incontri con la cittadinanza

Il Bilancio di Previsione 2024-2026 con il collegato Piano degli investimenti e il Documento Unico di Programmazione (Dup) del Comune di Bagnacavallo sono stati presentati al Consiglio comunale nella seduta di martedì 28 novembre. Ora si procederà con l’illustrazione e il confronto con i Consigli di zona e le associazioni sindacali e di categoria.

In particolare, per quanto riguarda gli incontri con i Consigli di zona, aperti anche alla cittadinanza, i primi quattro sono in programma mercoledì 13 dicembre alle 20.30 a Masiera e a Glorie presso i rispettivi centri civici, a Traversara (Sala della Famiglia) e a Boncellino (Sala del Consiglio di zona). Giovedì 14 invece l’incontro si terrà a Villa Prati presso la Ca di Pré mentre venerdì 15 gli appuntamenti saranno a Villanova (Sala Blu del Palazzone), a Rossetta (centro civico) e a Bagnacavallo (Sala Bedeschi). A tutti gli incontri, in programma alle 20.30, interverranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Bilancio di Previsione e Dup saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio comunale nella seduta in programma per martedì 19 dicembre alle 19.30. La seduta potrà essere seguita anche in streaming sul canale YouTube del Comune, dove resterà poi disponibile anche successivamente.