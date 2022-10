Bagnacavallo, terminata la decorazione collettiva del campo da basket

Con la decorazione del fondo da gioco da parte di ragazze e ragazzi del territorio ha assunto il suo aspetto definitivo il campo da basket sorto nell’area sportiva di via Togliatti, a lato della Piastra polivalente di Bagnacavallo. La decorazione del campo è stata promossa dall’assessorato alle Sport e alle Politiche giovanili del Comune in collaborazione con l’associazione Officina.

Il progetto del campo da pallacanestro, che andava incontro a una precisa richiesta di alcuni giovani della zona si è così concluso: con il nuovo impianto all’aperto chi vorrà esercitarsi al basket lo potrà fare in maniera spontanea e ricreativa durante tutto l’anno. Cominciate a maggio, le opere, eseguite delle ditte Deltambiente di Ravenna e Giovane Strada di Forlì hanno comportato lo sbancamento del terreno e la realizzazione della piastra per un importo di circa 35mila euro, mentre la fornitura dei canestri da parte di Sport System ha avuto un costo di circa 5.100 euro.

"Si tratta di un intervento molto importante per la nostra comunità – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici e allo Sport Francesco Ravagli – che l’Amministrazione ha deciso di sostenere perché pienamente rientrante nella scelta politica di offrire un ventaglio articolato di proposte per le attività sportive del comune di Bagnacavallo. Il progetto è stato particolarmente innovativo anche perché ha coinvolto tramite il Comune le ragazze e ai ragazzi che avevano mostrato interesse al gioco del basket in un percorso di partecipazione attiva. Infine, un sentito ringraziamento da parte mia e dell’Amministrazione va a tutte le persone che hanno partecipato alla decorazione del campo".