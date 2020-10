Bagnacavallo, uffici comunali: in vigore l'orario invernale

E' entrato in vigore l’orario invernale degli uffici del Comune di Bagnacavallo e degli sportelli territoriali dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Gli uffici ricevono prevalentemente (o in alcuni casi esclusivamente) su appuntamento; i cittadini possono prenotarsi telefonicamente o via email.

È inoltre disponibile nell’home page del sito del Comune un’agenda online per prenotare alcuni servizi: cambio di residenza, carta d’identità elettronica e sportello Urp.

È poi entrato in vigore l’orario invernale della biblioteca comunale Taroni, che è aperta al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì 14.30-18.30; martedì e giovedì 8.30-18.30; sabato 8.30-12.30. L’Archivio storico della biblioteca osserva i seguenti orari: martedì e giovedì 9-12 e 15-18, sabato 9-12. Il Museo Civico delle Cappuccine, infine, osserva tutto l’anno il seguente orario: martedì e mercoledì 15-18; giovedì 10-12 e 15-18; venerdì, sabato e domenica 10-12 e 15-19 (chiuso il lunedì e post-festivi).

Gli orari di ricevimento del pubblico fino a maggio 2021

- Area Servizi al cittadino (Ufficio Relazioni con il Pubblico, Protocollo, Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, Leva, Anagrafe Canina): dal lunedì al venerdì 8.30-13, sabato 8.30-12.30, giovedì anche 15-17, per appuntamenti 0545 280888, anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it;

- Casa comunale: dal lunedì al venerdì 10-13;

- Delegazione di Villanova: dal lunedì al venerdì 8.30-12.30;

- Ufficio Segreteria: dal lunedì al sabato 8.30-13, giovedì anche 15-17, per appuntamenti 0545 280817, cristoforif@comune.bagnacavallo.ra.it;

- Segreteria del Sindaco: dal lunedì al venerdì 8.30-13 e il sabato 8.30-12.30, per appuntamenti 0545 280814, sindaco@comune.bagnacavallo.ra.it;

- Ufficio Cultura, Comunicazione e Partecipazione: dal lunedì al venerdì 8.30-13, giovedì anche 15-17, per appuntamenti 0545 280855, cultura@comune.bagnacavallo.ra.it;

- Settore Lavori Pubblici, Patrimonio, Settore Amministrativo d'Area: martedì e giovedì 8.30-12.30, per appuntamenti 0545 280843, bagnaresig@comune.bagnacavallo.ra.it;

- Servizio Cimiteri: solo su appuntamento lunedì e giovedì 8.30-13, tel. 0545 280871 branzonia@comune.bagnacavallo.ra.it (inoltre, in caso di urgenza, è possibile contattare il Servizio Cimiteri dal lunedì al venerdì 8.30-13);

- Sportello Unico per l’Edilizia: solo su appuntamento presso gli uffici di Lugo tel. 0545 38255 mercoledì, giovedì e venerdì 11-13;

- Sportello Unico Attività Produttive: solo su appuntamento giovedì 9-13, tel. 0545 38388 (lunedì-venerdì 11-13);

- Sportello Entrate Comunali:

Imu/Tasi: su appuntamento primo e terzo giovedì del mese 9-13, tel. 0545 280892/38575;

Tari: su appuntamento tel. 800 213 036 (gratuito da numero fisso) 199 179 964 (a pagamento da cellulare) dal lunedì al venerdì 9-18 oppure via mail sportellotari@unione.labassaromagna.it;

- Sportello Socio-educativo: preferibilmente su appuntamento tel. 0545 280866 dal lunedì al venerdì 10-13, sabato 8.30-12.30, giovedì anche 15-17;

- Ufficio Casa: preferibilmente su appuntamento martedì 11.30-13.30 e venerdì 8-10.30, tel. 0545 280865;

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

- Urp della Polizia Locale: mercoledì 17-19, sabato 9.30-12 presso Palazzo Vecchio. Per informazioni è possibile contattare la Centrale operativa allo 0545 38470, mentre per le emergenze è attivo il numero verde 800 072525 tutti i giorni dalle 7 all’una di notte.