Bagnacavallo, un appuntamento per decorare assieme il nuovo campo da basket

In queste settimane sono stati preparati il fondo e il disegno per poter colorare il nuovo campo da basket sorto nell’area sportiva di via Togliatti, a lato della Piastra polivalente di Bagnacavallo. L’appuntamento per la decorazione della pavimentazione è stato fissato per domenica 25 settembre alle 10.30: grazie al percorso di cittadinanza attiva che l’Amministrazione comunale ha proposto a tutte le ragazze e ai ragazzi interessati al basket, chiunque lo vorrà potrà partecipare alla realizzazione di un grande dipinto sul nuovo campo. Si concluderà così il progetto del campo da pallacanestro, che andava incontro a una precisa richiesta di alcuni giovani della zona. Con il nuovo impianto all’aperto chi vorrà esercitarsi al basket lo potrà fare in maniera spontanea e ricreativa durante tutto l’anno. In caso di maltempo, l'appuntamento verrà rinviato a domenica 2 ottobre alla stessa ora.