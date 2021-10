Bagnacavallo, vanno all'asta due veicoli di proprietà comunale

È pubblicato sull’home page del sito del Comune di Bagnacavallo l’avviso di asta pubblica per l’alienazione di due veicoli di proprietà comunale. La vendita riguarda: un autocarro Lancia CL75 immatricolato nel 1995 (base d’asta 2.000 euro) e un miniscuolabus Iveco immatricolato nel 2001 (base d’asta 1.500 euro + Iva 22%).

Le offerte devono pervenire entro le 12 del 13 novembre 2021 al Comune di Bagnacavallo in base alle modalità indicate nell’avviso pubblicato sul sito del Comune, dove sono disponibili tutte le informazioni utili. Il pubblico incanto si terrà alle 9 di martedì 16 novembre presso la Sala Consiliare del Comune, in piazza della Libertà 12. Gli interessati possono rivolgersi all’Area Tecnica del Comune telefonando allo 0545 280872-5 dal lunedì al venerdì.