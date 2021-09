Bagnara candida 11 luoghi storici al concorso fotografico 'Wiki loves monuments'

Il Comune di Bagnara di Romagna aderisce all'edizione 2021 del concorso fotografico internazionale 'Wiki Loves Monuments', che valorizza il patrimonio artistico locale dando la possibilità a tutti di ammirarlo liberamente in rete. Il concorso è infatti dedicato ai monumenti e invita tutti i cittadini a documentare la propria eredità culturale realizzando fotografie con licenza libera, nel rispetto del diritto d’autore e della legislazione vigente. Le fotografie dei monumenti vengono condivise con licenza libera su Wikimedia Commons, il grande database di immagini di Wikipedia. Tutte le immagini scattate dai partecipanti diventano quindi patrimonio condivisibile, comune e universale grazie alla loro circolazione in rete con licenza di Creative Commons.

Bagnara di Romagna candida undici luoghi liberamente fotografabili: Villa Morsiani, la chiesa dei Santi Giovanni Battista e Andrea Apostolo, le cinta murarie e il fossato, la porta della città, il Santuario della Madonna del soccorso, l'auditorium comunale, il monumento ad Andrea Costa, la biblioteca comunale "Il Torrioncello", i prati di Sant'Andrea, Palazzo Fabbri e ovviamente la Rocca sforzesca.

Il concorso si svolge per tutto il mese di settembre, ma le fotografie possono essere state scattate in qualsiasi momento. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Una volta scelto il monumento e scattata la foto, è possibile caricarla seguendo le istruzioni illustrate al link www.wikimedia.it/wiki-loves-monuments. Per ulteriori informazioni, contattare l'Urp del Comune di Bagnara di Romagna scrivere a remondinig@comune.bagnaradiromagna.ra.it.