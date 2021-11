Bagnara entra nel club dei Borghi più belli d'Italia, il sindaco: "Un grande orgoglio"

"È con grande orgoglio, soddisfazione ed emozione che poche ore fa abbiamo ricevuto comunicazione ufficiale che Bagnara di Romagna è entrato nel Club dei Borghi più belli d'Italia!". A dare il lieto annuncio, tramite social, è il sindaco del Comune della Bassa Romagna Riccardo Francone.

Bagnara entra così a far parte del club che si propone di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti. "Una gioia che si accompagna al senso di responsabilità e all'impegno di lavorare tutti insieme per valorizzare sempre di più il nostro paese e il nostro territorio", commenta il primo cittadino Francone.