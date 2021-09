Bagnara si candida a diventare uno dei 'Borghi più belli d'Italia'

Bagnara di Romagna si candida a diventare uno dei 'Borghi più belli d'Italia', entrando a far parte del club che si propone di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani che sono, per la grande parte, emarginati dai flussi dei visitatori e dei turisti.

"Sono orgoglioso del mio paese, della sua storia e cultura, delle sue eccellenze architettoniche, artistiche, paesaggiatiche ed enogastronomiche, degli imprenditori che con passione si impegnano in attività ricettive, ristorative e commerciali credendo nella distintività e particolarità del nostro borgo, delle persone che si impegnano nel volontariato e nella pubblica amministrazione nell'area soprattutto culturale e turistica e in tantissime iniziative, orgoglioso dei progetti e degli eventi che portiamo avanti spesso con fatica da tanti anni - spiega il sindaco Riccardo Francone - In questi giorni siamo stati "sotto esame" come borgo di Bagnara perchè abbiamo il sogno e l'ambizione di poter essere uno dei Borghi più belli d'Italia, e il club ha accettato di esaminarci, cosa che è già un bel passo!".

"Non so proprio se riusciremo ad entrare nel club - dice il primo cittadino - non è facile e gli elementi di valutazione sono tantissimi e certo non solo estetici, ma l'esame è stato molto stimolante. Il valutatore ha espresso grande apprezzamento per il tanto che possiamo offrire e per il tanto che abbiamo fatto fino ad oggi, ma ci ha anche portato suggerimenti importanti sul molto che si potrebbe fare da qui in avanti. Che dire... Speriamo di farlo da membri del club e con il suo aiuto, ma anche se non fosse così Bagnara è gran bel borgo ed è bello lavorare in squadra per lei!".