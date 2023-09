Bagnini di salvataggio, Confartigianato: "Stagioni sempre più lunghe, rimodulare il servizio"

Trovando la "sponda" della Coop. Bagnini di Cervia, la Confartigianato di Ravenna torna a proporre una riflessione sul tema del servizio di salvataggio e il suo evenutale prolungamento nel mese di settembre così da offrire un miglior servizio ai turisti della Riviera..

"Da anni le amministrazioni locali, Regionali, associazioni e operatori economici hanno come obbiettivo comune la destagionalizzazione, al fine di ampliare offerta turistica per rendere sempre di più attrattiva tutta la costa - ravvisa l'associazione di categoria - La stagione che si sta concludendo, attraverso la promozione e l’organizzazione di grandi eventi sportivi come Ironman hanno portato numerosi turisti da tutto il mondo"

In Confartigianato vi è la convinzione "che il servizio di salvamento sia un punto di eccellenza che contraddistingue la nostra offerta e la qualità turistica di tutta la costa Romagnola. Ovviamente in questo giudizio è inclusa anche Cervia, che da sempre offre un servizio di eccellenza, sia per la preparazione dei Marinai di Salvataggio, sia per l’avanguardia nelle attrezzature, nonché servizi di qualità e di professionalità che nessuno, men che meno Confartigianato ha mai messo in dubbio".

A parere di Confartigianato, quindi, "è necessario che tutti, istituzioni, associazioni, cooperative di salvataggio ed operatori economici, abbiano un obbiettivo comune: è fondamentale creare un servizio armonico che preveda per tutta la costa Romagnola aperture e chiusure simili, soprattutto nei territori confinanti, e giungere ad una chiusura del servizio graduale in modo da poter offrire maggiore servizio al flusso turistico. Questo risultato sarebbe un valore aggiunto da spendere anche in termini di promozione turistica".