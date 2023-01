Un bagno di folla per la Nott de Bisò a Faenza, in migliaia per il rogo appiccato da un 'non faentino'

Abbracci, saluti, strette di mano, e chiacchiere a distanza ravvicinata. Infine allo scoccare della mezzanotte la calca di svariate migliaia di persone radunate attorno al gigantesco Niballo di bianco vestito. E’ stata una Nott de Bisò straordinariamente partecipata, quella che si è svolta giovedì in Piazza del Popolo a Faenza nel corso dell’evento che per due anni era stato inevitabilmente rimandato a causa della pandemia. La volontà di riappropriarsene idealmente ha spinto i cittadini ben oltre le aspettative, alte, che avevano i rioni stessi, i cui stand sono stati presi continuamente e consuetamente d’assalto fino a quando molti degli articoli a listino sono stati completamente esauriti, in alcuni casi ben prima dell’atteso momento del rogo. Idem per i gotti in ceramica, introvabili già dopo le 19. Ciò che non è mai mancato è stato il Bisò, il caldo e speziato vin brulè da cui deriva il nome della manifestazione, molto gettonato in attesa della preparazione dei pasti e non solo.

Non è stato raro inoltre sentire nel passeggio generale gruppi di persone commentare questo o quel Bisò (secondo criteri assolutamente soggettivi) in virtù di una consuetudine tipicamente faentina che prevede di assaggiare tutti e cinque i vin brulè e di stabilire quale sia il migliore. Un argomento di discussione come tanti utilizzato per condividere il momento ed ingannare il tempo in attesa della mezzanotte. Ha aiutato, in questo, anche il dj set di Radio Bruno e le varie uscite del concerto itinerante dei Musicanti di San Crispino, entrambi piuttosto apprezzati. Impressionante è stata poi l’affluenza, poco prima della mezzanotte quando il folignate Luca Innocenzi, cavaliere vincitore del Palio del Niballo 2022 per il Borgo Durbecco, accompagnato dagli armigeri ha appiccato il rogo. Probabilmente la prima volta di un ‘non-faentino’ in quasi sessant’anni di manifestazione. La scena del rogo, a cui hanno assistito migliaia di persone non solo da Piazza del Popolo ma anche da Piazza Martiri, entrambe piene per l’occasione, è stato poi il momento più partecipato in assoluto. Secondo la tradizione infatti, anche questa non scritta, i rionali attendono la caduta della testa del fantoccio, che indicherà chi tra i cinque rioni sarà il favorito alla prossima edizione del Niballo. Quest’anno la testa è caduta verso via Campidori, sede del Rione Rosso per la gioia e l’esultanza dei rionali di Porta Imolese.