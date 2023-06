Bagno in mare ancora vietato su molti lidi ravennati: torna balneabile solo l'acqua della Bassona

Migliora lo stato dell'acqua sulla costa ravennate, ma non abbastanza. Dei 14 punti di controllo della provincia di Ravenna per i quali erano state emesse le ordinanze di non balneabilità, tornano balneabili solo le acque prospicienti la spiaggia della Bassona, nel Comune di Ravenna, a nord della foce del Bevano. Il campionamento aggiuntivo, a cura dei tecnici di Arpae, è stato fatto mercoledì, e l’esito ha dimostrato il rientro nei limiti normativi che regolano la balneabilità delle acque in quel tratto. L’ordinanza di non balneabilità emanata dal sindaco, per quel tratto di mare, sarà quindi revocata.

Le analisi di Arpae

Come già spiegato mercoledì, i parametri risultati non conformi in seguito ai controlli di Arpae del 30 maggio sono: Escherichia coli nelle acque prospicienti Marina Romea, Casalborsetti Nord, Casalborsetti Sud, Casalborsetti camping, Marina Romea tratto 100 metri foce Lamone nord, Marina Romea tratto 100 metri foce Lamone sud, Bassona - nord foce Bevano (tornata balneabile da giovedì); si tratta appunto di tratti di mare vicino a foci dei fiumi (Canale destra Reno, Lamone, Bevano). Ed Enterococchi a Marina di Ravenna, Marina di Ravenna Sud, Lido Adriano, tratto 200 m sud confine poligono di tiro Foce Reno, tratto 1,4 km a sud della Foce dei Fiumi uniti, Cervia Milano Marittima (tratto di 100 metri a nord del porto canale di Cervia) e Cervia (tratto di 50 m a sud del porto canale di Cervia), sempre nel Ravennate; San Mauro Mare Sud, San Mauro mare Nord e Savignano a Mare in provincia di Forlì-Cesena; due tratti nel comune di Goro (FE), i punti A e B dello Scanno di Goro.