Il Covid 'spegne' la sua agenzia viaggi: lei si reinventa aprendo uno stabilimento balneare col marito

Con la crisi da Covid, che ha 'spento' la sua agenzia viaggi, ha dovuto reinventarsi. Il bagno Stefano di Marina Romea cambia gestione: al timone quest’anno c'è Evelina Cavicchi che, un po’ per scommessa e un po’ per necessità, ha deciso di intraprendere questa nuova avventura insieme al marito Guido Stella, che in passato ha gestito altri stabilimenti balneari.

La donna è titolare di un'agenzia viaggi in Darsena: “Il turismo è la mia area di competenza - racconta Evelina - ma a causa della pandemia il lavoro dell’agenzia era rallentato: così ho deciso di mettermi in gioco e accogliere i turisti che passano le vacanze nei nostri lidi”. Confesercenti Ravenna ha augurato buon lavoro in questa avventura a Evelina e Guido.