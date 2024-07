Travolto da un'auto mentre torna a casa: gelataio muore a 45 anni, il cordoglio sui social

Stava rientrando a casa a Cervia Claudio Baiocchi, il 45enne tragicamente deceduto mercoledì notte in un incidente stradale avvenuto sulla statale Adriatica all'altezza dell'ingresso al centro di Cesenatico. L'uomo stava viaggiando a bordo del suo furgone, un Mercedes Citan, proprio in direzione di Cervia, quando un'auto proveniente dalla direzione opposta, una Fiat 500 condotta da un 21enne di Cesenatico, improvvisamente ha sbandato nella direzione opposta, finendo frontalmente proprio contro il furgone del 45enne. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare: gli operatori del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Claudio, conosciuto da tutti come 'Baio', era molto noto in tutta la zona di Cervia e di Cesenatico, in quanto gestiva una gelateria ed era figlio dei titolari della Dolciaria Dalba di Gatteo Mare. Sui social tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e parenti: "Lo ricordo sempre sorridente, gentile e disponibile, ogni estate nella sua gelateria", scrive un amico. Chi lo desidera potrà partecipare al rosario in programma per venerdì 12 luglio alle 20 alla chiesa di Villamarina.