Ballerine, baristi e camerieri pagati col 'fuori busta': 26mila euro di multe per un night club

Il personale di vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ravenna ha effettuato nei giorni scorsi una verifica disposta, in collaborazione con la Guardia di Finanza della Tenenza di Cervia, all’interno di un night club sulla riviera cervese.

Gli ispettori hanno accertato la presenza di numerosi lavoratori adibiti a varie mansioni - baristi, addetti alla sicurezza, ballerine e camerieri. E’ stato inoltre appurato che molti di loro ricevevano parte dello stipendio “fuori busta”, con pagamenti in contanti, e che gran parte delle ore effettivamente lavorate non venivano registrate nei prospetti paga, con conseguente omissione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi. Nel corso dell’ispezione, è stato trovato anche un lavoratore in nero. Al termine dei controlli, sono state elevate le dovute sanzioni per circa 26mila euro.