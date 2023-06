Travolta da un'onda mentre fa il bagno: la bimba è ancora in coma

Si trova ancora ricoverata in condizioni critiche la bambina di 7 anni che ieri pomeriggio ha rischiato di annegare in mare di fronte alla spiaggia libera di Lido di Classe. La piccola, in coma farmacologico, è attualmente ricoverata in prognosi riservata nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

La bambina stava giocando poco distante dal papà e dal fratellino con cui era andata a fare il bagno in mare, quando all'improvviso è stata travolta da un'onda ed è finita sommersa dall'acqua. Il papà della bimba e il bagnino, che ha assistito alla scena e si è precipitato in acqua per il soccorso, hanno fatto il possibile per portarla in salvo, con l’aiuto anche di un cliente del Go Go Beach - lo stabilimento balneare poco distante - che è andato in loro aiuto. Portata a riva, la piccola è stata rianimata con il massaggio cardiaco per 40 lunghi minuti, ma senza risultati.

Sul posto era presente anche una dottoressa fuori servizio, che si è precipitata dagli ombrelloni sul bagnasciuga per aiutare nelle manovre salvavita. Richiesto l’intervento del 118, l’ambulanza ha trasferito la bambina prima all’ospedale di Ravenna. Poi si è reso necessario il trasferimento al Sant’Orsola di Bologna. Il padre sotto choc, ha lasciato la spiaggia a bordo dell’ambulanza nella speranza di poter salvare sua figlia.