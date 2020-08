Si perde in centro città: paura per una bimba di 5 anni

Grazie all’intervento di due assistenti civici e al supporto della Polizia locale, una bambina tedesca di 5 anni è stata riconsegnata ai genitori. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in via Cavour a Ravenna dove due assistenti civici - volontari che collaborano con la Polizia locale e formati allo scopo di promuovere l’educazione alla convivenza e il rispetto della legalità - hanno notato una bambina spaesata. Così i due si sono avvicinati e l’hanno rassicurata.

Poco dopo sono arrivati i genitori molto preoccupati, che stavano cercando la loro piccola. La famiglia, ospite di un hotel al mare, era in visita alla città. Gli agenti della Polizia locale, che erano stati subito allertati, hanno accertato l’effettivo legame di parentela e per questo, mentre mamma e figlia sono rimaste assieme agli agenti, il padre si è recato in hotel per prendere il passaporto. I genitori hanno espresso agli assistenti civici e alla Polizia locale la loro gratitudine.