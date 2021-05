Mentre sta giocando sfonda la cupola di un lucernario: volo di 4 metri, paura per una ragazzina di 12 anni

E' terminata solamente con qualche contusione e tantissimo spavento la disavventura di una bambina di 12 anni che, nel pomeriggio di sabato, stava giocando nei pressi dell'Eurospar di via Canalazzo a Ravenna. La ragazzina, che era in compagnia di alcune amiche, si trovava infatti nel parcheggio sopraelevato del supermercato seduta sopra al muretto: improvvisamente, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Ravenna giunti sul posto, è caduta sulla copertura di un lucernario che dà sulla zona cucina del supermercato. La cupola si è rotta e la giovane è precipitata all'interno, da un'altezza di circa 4 metri. Fortunatamente non ha riportato traumi importanti ma solamente tanta paura. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 con ambulanza e auto con il medico a bordo che hanno prestato le prime cure alla ragazzina, per poi trasportarla con un codice di bassa gravità, sempre cosciente, all'ospedale.