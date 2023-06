Travolta da un'onda e annegata: due indagati per omicidio colposo per la morte della piccola Isabel

La Procura di Ravenna ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte di Isabel Zanichelli, la bimba di 7 anni di Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) morta lunedì scorso all'ospedale Sant'Orsola di Bologna dopo essere finita sott'acqua travolta da un'onda mentre faceva il bagno a Lido di Classe domenica mattina. Sono due - come riportato dai quotidiani locali - le persone iscritte sul registro degli indagati. Un atto dovuto in vista dell'autopsia fissata dal pm di turno Monica Gargiulo.

Al momento dell'accaduto, sulla spiaggia di Lido di Classe sventolava bandiera rossa a causa delle cattive condizioni meteo-marine. Secondo quanto finora ricostruito, la bimba si trovava assieme al padre e al cuginetto nel tratto di spiaggia libera. Il papà della piccola e il bagnino, che ha assistito alla scena e si è precipitato in acqua per il soccorso, hanno fatto il possibile per portarla in salvo, con l’aiuto anche di un cliente del Go Go Beach - lo stabilimento balneare poco distante - che è andato in loro aiuto. Portata a riva, la piccola è stata rianimata con il massaggio cardiaco per 40 lunghi minuti.

Sul posto era presente anche una dottoressa fuori servizio, che si è precipitata dagli ombrelloni sul bagnasciuga per aiutare nelle manovre salvavita. Richiesto l’intervento del 118, l’ambulanza ha trasferito la bambina prima all’ospedale di Ravenna. Poi si è reso necessario il trasferimento al Sant’Orsola di Bologna. Il padre sotto choc, ha lasciato la spiaggia a bordo dell’ambulanza nella speranza di poter salvare sua figlia.

La piccola Isabel l'anno prossimo avrebbe frequentato la seconda elementare. Sconvolto il paese di Bagnolo, dove la famiglia Zanichelli era molto conosciuta. "Sgomento. È quello che oggi, come mai prima, proviamo per la morte, improvvisa e assurda, della piccola Isabel. Un incidente avvenuto in un contesto di divertimento, quando la spensieratezza delle vacanze e la bellezza dell'essere al mare non dovrebbero mai lasciare spazio a una simile tragedia. Non ci sono parole per esprimere il cordoglio di un intero paese per il dolore che stanno provando papà Enzo e mamma Ulyana. L'amministrazione comunale si stringe ai genitori, agli amici e a tutti coloro che volevano bene alla piccola Isabel", scrive sui social il sindaco Gianluca Paoli.