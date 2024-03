12enne scomparsa dopo essere stata accompagnata a scuola, la madre: "Aiutatemi a ritrovare mia figlia"

Ricerche in corso in tutto il ravennate per cercare di ritrovare Michelle Carlucci, 12enne scomparsa mercoledì 27 marzo da Alfonsine. La ragazzina è stata vista per l'ultima volta mercoledì mattina, quando la madre l'ha accompagnata davanti a scuola. La 12enne, però, a scuola non ci è mai entrata.

La madre se n'è accorta tramite l'applicazione con la quale si può verificare la presenza del proprio figlio a scuola, quando alla donna è arrivata la notifica dell'assenza di Michelle. La donna, non riuscendo a contattare la figlia, si è subito recata dai Carabinieri per sporgere denuncia di scomparsa.

"Il suo cellulare è stato rintracciato a Napoli tramite l'aggancio delle celle telefoniche - spiega la donna - Non sappiamo però se effettivamente Michelle sia a Napoli o se le abbiano rubato il cellulare".

Michelle è alta un metro e cinquanta circa, ha occhi verdi e capelli castani, dovrebbe essere vestita di nero. Chiunque avesse informazioni o avvistasse la 12enne può chiamare i genitori al numero 3331309358 o contattare le forze dell'ordine.

Il post diramato sui social