Tre bambini precipitano nel fiume Lamone: salvati da un'animatrice e dai pompieri

Provvidenziale intervento dei Vigili del fuoco questa mattina a Fognano di Brisighella, con i pompieri che hanno salvato una ragazza e tre bambini caduti nel fiume. Il tutto è successo poco prima delle 11 in un centro ricreativo estivo: tre bambini - due femmine e un maschietto di età comprese tra gli 8 e i 12 anni - nel tentare di recuperare una ciabatta che uno di loro aveva perso sono finiti nel fiume Lamone, venendo colti dall'improvviso innalzamento del livello d'acqua.

Ad accorgersi di quanto avvenuto è stata un'animatrice, che è riuscita a raggiungere i tre bambini portandoli in sicurezza sul tronco di un albero caduto dall'altro lato del fiume. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco da Faenza e Ravenna, con elicottero e sommozzatori da Bologna, che in breve hanno raggiunto i quattro portandoli in salvo.

Nessuno di loro per fortuna ha riportato traumi o ferite, tuttavia sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 per precauzione. Presenti anche i Carabinieri di Faenza per i rilievi del caso.

Foto Vigili del fuoco