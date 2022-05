Lugo dal cuore grande: una giornata di divertimento al luna park per i bambini ucraini del centro d'accoglienza

"Un ringraziamento per nulla formale e dal cuore a Teo Natali e a tutti i gestori delle attrazioni del luna park, finalmente tornato in piazza Garibaldi, per la grande disponibilità nel dare la possibilità ai bimbi e ragazzi ucraini che vivono nel centro di accoglienza di Bagnacavallo di divertirsi un pomeriggio in compagnia": con queste parole il sindaco di Lugo Davide Ranalli ringrazia pubblicamente tutti gli operatori delle 35 attrazioni presenti in piazza a Lugo in questi giorni per la solidarietà dimostrata ai più giovani tra chi è fuggito dalla guerra.

L’idea di far trascorrere un po’ di ore spensierate a questi bambini e ragazzi è venuta alla signora Benedetta Conti, che ha scritto al sindaco Ranalli sui social. La signora Conti è una delle tante persone che, dopo l’arrivo dei profughi, hanno dato una mano entrando in relazione, in particolare, con i 37 minori che si trovano al Cas. Il sindaco si è fatto tramite di questa idea e, grazie alla disponibilità degli operatori, in poche ore i biglietti erano a disposizione già per il primo fine settimana di apertura del Luna Park.

“Vorrei rimarcare l’impegno di Teo e l’attenzione che pone in tutte le iniziative che organizza e che fanno bene alla nostra città - conclude il primo cittadinoi lughese - La solidarietà mostrata ai bimbi e ai ragazzi ucraini è solo una delle sue tante perle. Grazie alla famiglia Natali e bentornato luna park!”