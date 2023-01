Fuori pericolo il bambino di due anni precipitato da una finestra al primo piano

Non è in pericolo di vita, per fortuna, il bambino di due anni che martedì mattina è precipitato da una finestra della sua abitazione in pieno centro città a Castel Bolognese. Il piccolo sarebbe caduto accidentalmente in strada dopo essersi sporto da una finestra e facendo un volo di tre metri, nel quale ha riportato diverse fratture.

Il bimbo, soccorso nell'immediatezza dal 118 con ambulanza, auto medica ed elicottero, è stato portato d'urgenza in volo all'ospedale Maggiore di Bologna con codice di massima gravità. Qui è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione, ma a breve - fanno sapere fonti sanitarie, come riporta BolognaToday - sarà trasferito in Pediatria, visto che le sue condizioni si sono stabilizzate. Sulla vicenda indagano i Carabinieri di Faenza.