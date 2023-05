Dalla banca 53mila euro per la Caritas: permetterà la consegna di 16mila pasti ai bisognosi

Si è concluso con successo il collocamento dell'obbligazione Senior de La Cassa di Ravenna che prevede la devoluzione di un’erogazione liberale in favore della Caritas dell’Archidiocesi Ravenna-Cervia. A fronte del collocamento dell'obbligazione La Cassa di Ravenna riconoscerà alla Caritas un importo di 53.942 euro. Grazie a tale iniziativa, la Caritas diocesana sottoscriverà un accordo di fornitura che consentirà la somministrazione di circa 16.500 pasti alle persone più bisognose del territorio. La banca esprime soddisfazione per queste risorse economiche aggiuntive a favore della Caritas "indispensabili per lo svolgimento delle diffuse ed articolate azioni di sostegno svolte per le fasce sociali più deboli".