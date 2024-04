Da banca e Fai arrivano i fondi per riqualificare la Salina Camillone

E’ stata erogata in questi giorni la prima tranche, pari al 50% dell’importo totale di 19.200 euro, del finanziamento concesso dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e Banca Intesa San Paolo a favore del progetto di sistemazione e riorganizzazione dell’area accoglienza della Salina Camillone di Cervia, presentato dal Gruppo Culturale Civiltà Salinara che cura l’Antica Salina Camillone e sovrintende alla produzione del sale secondo i metodi tradizionali.

Grazie alla partecipazione all’11esimo censimento de “I luoghi del Cuore” indetto dal FAI, dove l’Antica Salina Camillone ha ottenuto oltre 9.000 voti posizionandosi al 24esimo posto della classifica nazionale, è stato possibile presentare un progetto di valorizzazione e di messa in sicurezza dell’area e chiederne il finanziamento al FAI. L’intervento prevede anche la sistemazione ed il reintegro delle attrezzature utilizzate dai volontari per la produzione del sale danneggiate dall’alluvione del 2023.

Sono in corso avanzato di realizzazione gli interventi di sistemazione dell’area che saranno completati entro il mese di giugno. L’Antica Salina Camillone, ultimo fondo salifero artigianale rimasto in produzione, è la sezione all’aperto del MUSA – Museo del Sale di Cervia. La Delegazione FAI di Ravenna e il Gruppo FAI di Cervia esprimono la loro soddisfazione per la realizzazione di questi interventi, necessari per la messa in sicurezza e il pieno recupero della produzione del sale nella storica salina Camillone già a partire dalla stagione 2024.