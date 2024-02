Dalla banca un bel gesto di solidarietà: donato un ecografo all'Istituto di ricerca sui tumori

Un bel gesto a favore del prossimo. L’Istituto Oncologico Romagnolo ha deciso di dotare il Team Accessi Vascolari (TAV) dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola di un ecografo ultra maneggevole di ultima generazione, dotato di sonde wireless che trasmettono le immagini a monitor e tablet in grado di “guidare” medici e infermieri nel reperimento delle vene profonde del braccio, del collo, del torace e femorali: un dispositivo del valore di 10.000 euro, donato grazie alla sensibilità de La BCC Ravennate, Forlivese ed Imolese.

La precisione è un criterio che nell’Oncologia odierna ha sempre più spazio: da quando si conoscono le caratteristiche molecolari della singola persona e del tumore che li colpisce, si possono andare a somministrare farmaci specifici che vadano a colpire i meccanismi che hanno permesso alla malattia di nascere e proliferare. Ma la “precisione” in questo ambito non si applica esclusivamente al campo dei medicinali, sempre più personalizzati. Pensiamo ad esempio all’infusione dei farmaci chemioterapici, che necessitano di dispositivi tali da raggiungere vene profonde del corpo, fino alla prossimità con il cuore, in modo da ridurre il rischio di lesioni vascolari legate all’effetto irritante dei farmaci infusi. Il device endovascolare più appropriato viene definito in base alle caratteristiche di ogni singolo paziente: tali caratteristiche vanno dal tipo di terapia che segue alla durata prevista di trattamento, dalle condizioni anatomiche alle patologie associate, tenendo in considerazione le sue eventuali preferenze. Per il posizionamento in sicurezza di questi device, come i PICC o i PORT, occorre personale qualificato e precisione estrema, anche per ridurre il più possibile il numero di tentativi della venipuntura e, di conseguenza, il dolore inutilmente percepito dal paziente nel corso di queste delicate manovre.