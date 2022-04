Pos, bancomat e carte di credito non vanno: disagi in tutta Italia

In tutta Italia si segnalano problemi nell'uso di strumenti di pagamento digitali: carte di credito e bancomat vengono rifiutati dai pos. Per questo motivo in molti negozi vengono rifiutati i pagamenti con carta e si chiedono solo contanti. Tuttavia si segnalano problemi anche agli sportelli Atm per il ritiro dei contanti.

Il sito downdetector raccoglie segnalazioni di problemi per i principali istituti di credito. Sembrerebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat. Fonti interne ad alcune banche confermano "problemi generalizzati in fase di prelevamento e pagamenti".

Al momento è impossibile dire con esattezza cosa stia succedendo. Potrebbe trattarsi di un aggiornamento dei sistemi che sta causando problemi, ma potrebbe trattarsi anche di un cyberattacco al circuito. Secondo alcune segnalazioni le carte italiane non funzionano neanche all’estero.

L'articolo di Today