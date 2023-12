Banda di spacciatori in manette: l'operazione antidroga dei Carabinieri

Cinque mesi di indagini sono stati necessari per giungere all'arresto di 7 persone, ritenute parte di un sodalizio criminale attivo nel Ravennate e accusato dei reati di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e violazione della normativa sulle armi. Giovedì i Carabinieri di Ravenna sono intervenuti per stroncare l'attività criminale. Come spiega il maggiore Marco Prosperi l'operazione di giovedì mattina è il risultato di complicate indagini contro un gruppo criminale "volto allo spaccio di sostanze stupefacenti che venivano poi riversati sui locali della riviera romagnola e potevano essere fonte di introito per acquistare nuovi narcotici".