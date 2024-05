Ravenna e Cervia di nuovo 'Bandiera Blu': dieci nuove spiagge premiate

Arrivano le Bandiere Blu per le spiagge di Ravenna e Cervia anche per l'estate 2024. Quest'anno sono 236 i comuni italiani che hanno ottenuto il riconoscimento di "Bandiera blu" per le spiagge che associano un'elevata qualità dell'acqua ai servizi migliori servizi per i visitatori, dieci in più dello scorso anno. Ad assegnare la certificazione è la Foundation for Environmental Education (Fee) tenendo conto di 32 criteri ben precisi tra i quali sostenibilità, inclusione, smaltimento dei rifiuti, oltre ovviamente alla bellezza paesaggistica e naturalistica del litorale.

In Romagna confermata la Bandiera Blu per Ravenna, Cervia, Comacchio, Cesenatico, Gatteo, San Mauro Pascoli, Bellaria-Igea Marina, Riccione e Misano Adriatico. I nuovi comuni rivieraschi premiati nel 2024 sono Ortona (Abruzzo), Parghelia (Calabria), Cellole (Campania), Borgio Verezzi (Liguria), Recco (Liguria), Porto Sant’Elpidio (Marche), Lecce (Puglia), Manduria (Puglia), Patù (Puglia), Letojanni (Sicilia), Scicli (Sicilia), Taormina (Sicilia), Tenno (Trentino Alto Adige) e Vallelaghi (Trentino Alto Adige). Quattro invece Comuni non riconfermati: Ameglia (Liguria), Taggia (Liguria), Margherita di Savoia (Puglia) e Marciana Marina (Toscana).