Bandiere a mezz'asta nelle sede di Cna per ricordare tutte le vittime del covid

Bandiere a mezz'asta giovedì nelle sedi provincia di Cna, che ha aderito alle celebrazioni della prima Giornata Nazionale per le vittime di Covid. Il presidente e il direttore della Cna di Ravenna, Pierpaolo Burioli e Massimo Mazzavillani, esprimono "il cordoglio di tutta l’Associazione per chi ha perso la vita a causa della pandemia e ribadiscono la necessità di uno sforzo collettivo e di un deciso impegno per sostenere le iniziative e le campagne volte a superare la crisi sanitaria e quella economica e sociale".

"La Cna sostiene convintamente l’importanza della campagna vaccinale – dichiarano Burioli e Mazzavillani - primario strumento per contrastare la pandemia in corso e frenare, così, anche l’impatto pesantissimo sull’economia. È fondamentale intervenire massivamente con una veloce campagna vaccinale che aiuti le persone, le imprese e il Paese tutto a riprendere progressivamente la normale attività".

La Cna di Ravenna, con la sua rete capillare di sedi e uffici, si mette a disposizione delle Autorità Sanitarie per dare un contributo alla campagna, nelle forme e modalità più idonee alle esigenze della nostra comunità. "Abbiamo già ricevuto numerose adesioni da parte di imprese associate a mettere a disposizione i loro ambienti di lavoro per facilitare le vaccinazioni dei propri dipendenti - affermano Burioli e Mazzavillani - e, da parte nostra, come Cna, siamo disponibili a mettere a disposizione le nostre sedi per facilitare le vaccinazioni dei nostri 250 dipendenti. Siamo, inoltre, disponibili a valutare con le Autorità Sanitarie altre ipotesi di coinvolgimento, per contribuire efficacemente a velocizzare la campagna vaccinale".