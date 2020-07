Banditi col muletto sradicano la colonnina del self service e la svuotano

Con un muletto hanno prima sradicato e poi divelto la colonnina del self service. Con questa modalità ignoti banditi nella notte tra giovedì e venerdì hanno derubato il distributore di benzina 'Q8' che si trova sulla Statale Adriatica 16 a Cervia, all'altezza dello svincolo verso le terme di Cervia. Il colpo è avvenuto intorno alle 3 di notte, le telecamere di videosorveglianza hanno immortalato la banda che - giunta con un camioncino - ha scaricato un muletto e con questo ha attaccato la colonnina in cui si effettuano i pagamenti del self service. L'apparecchiatura, una volta divelta, è stata forzata sul posto con lo stesso mezzo, quindi dopo aver ricaricato il tutto sul camioncino, e presi i soldi, i malviventi si sono dati alla fuga.

Sul posto si sono portati i carabinieri della compagnia di Cervia-MIlano Marittima, allertati dall'allarme che è scattato durante l'incursione dei ladri. Sono state effettuate le ricerche nei dintorni, ma dei ladri nessuna traccia. L'importo del bottino è in via di quantificazione. Spesso le colonnine self service di distributori lungo assi molto trafficati possono incamerare anche migliaia di euro.