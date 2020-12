Pubblicato il bando per la concessione del bar del parco di Marina di Ravenna

E' stato pubblicato il bando per la concessione del bar del parco pubblico di viale Ciro Menotti a Marina di Ravenna. A darne notizia è la Pro Loco di Marina di Ravenna, che si augura che "il Comune colga l’occasione per sistemare l’area e il cartello che da una parte non c’è e l’altra è rovinata". Per informazioni in merito al bando è possibile contattare il reparto Carabinieri biodiversità di Punta Marina allo 0544437394 - 0544437398 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.