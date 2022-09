Casa, contributi per il pagamento degli affitti: a chi spettano e come richiederli

A partire da oggi, giovedì 15 settembre, e fino a venerdì 21 ottobre, c’è tempo per presentare la domanda intesa ad ottenere contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato. E’ infatti pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso predisposto dal Comune di Ravenna – Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – per l’erogazione delle risorse provenienti dal Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione. L’accesso al contributo, avviene in base a precisi requisiti. Il contributo è una somma fissa pari a tre mensilità del canone per un importo massimo di 1.500 euro.

Le domande inviate al Distretto socio-sanitario saranno collocate in due distinte graduatorie: la numero 1 per nuclei familiari con Isee fino a 17.154 euro e la numero 2 per nuclei familiari con Isee fino a 35 mila euro con un calo di reddito Irpef superiore al 25%. L’istanza può essere presentata da un componente il nucleo Isee maggiorenne, anche non intestatario del contratto di locazione, purchè residente nel medesimo alloggio. Nel caso di una stessa unità immobiliare utilizzata da più nuclei familiari, ciascun nucleo Isee può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio o per la propria quota di canone.

E’ possibile presentare domanda solo per una delle due graduatorie previste. I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione. La raccolta delle domande avverrà online su apposita piattaforma, collegandosi al sito di Acer www.acerravenna.it; si consiglia, al momento di compilare la domanda, di munirsi di Isee valido. Il bando può essere consultato al link https://bit.ly/fondo-affitto-2022.

Si ricorda che sono ancora aperte le domande per la rinegoziazione dei canoni di locazione per la riduzione dell’importo del canone di locazione libero o concordato oppure la modifica della tipologia contrattuale da libero a concordato per aiutare le famiglie con Isee fino a 35mila euro a fronteggiare le difficoltà nel pagamento del canone.

Fino al 31 dicembre 2022 si può inoltre presentare domanda per ottenere il contributo finalizzato a sanare la morosità incolpevole ossia la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento dell’affitto per la perdita del lavoro o per la consistente riduzione del reddito familiare. Per chiarimenti e ulteriori informazioni sono disponibili i numeri 0544.210156, di Acer Ravenna, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10.30 e 0544.482355 del Servizio Sociale Associato il giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.