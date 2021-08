Biodiversità e valorizzazione della fauna selvatica: arriva un bando da 120mila euro

Al via il bando del Gal l’Altra Romagna dedicato alla biodiversità e alla valorizzazione della fauna selvatica. Beneficiari delle domande sono gli Atc (Ambiti Territoriali di Caccia) costituiti ai sensi della Legge regionale 8 del 1994. Le risorse a disposizione ammontano a 120mila euro con un contributo pari al 100% della spesa ammissibile. Gli investimenti dovranno essere superiori a 10mila euro fino a un massimo di 30mila euro. L'applicabilità territoriale del bando comprende i 25 Comuni collinari-montani delle Province di Forlì-Cesena e Ravenna, riconosciuti tali nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Emilia Romagna.

Tra le spese ammissibili previste, si riportano: opere murarie e impiantistiche per l'adeguamento dei centri di raccolta adibiti ad ospitare celle frigorifere di capacità idonea già esistenti o da acquisire; sistemazione di aree esterne/pertinenze per migliorare l'accessibilità ai centri di raccolta oggetto dell'intervento"; acquisto di attrezzature, conformi alla normativa igienico-sanitaria per la conservazione e la frollatura delle carni da selvaggina; attrezzature per la pulizia e l'igiene degli ambienti dei centri di raccolta oggetto dell'intervento"; attrezzature finalizzate al recupero e smaltimento di rifiuti; acquisto di attrezzature informatiche con software specifici per la gestione logistica del centro; spese generali massimo 10%, tra cui le spese sostenute per studi di fattibilità, onorari di professionisti e consulenti. Le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2021 entro le ore 17,00. Il bando è consultabile e scaricabile dal sito del Gal l’Altra Romagna.