Bando per contributi per le associazioni culturali di Bagnacavallo

È pubblicato il bando 2024 per la concessione di contributi economici a favore delle associazioni operanti in ambito culturale sul territorio comunale di Bagnacavallo, con 25.000 euro messi a disposizione dall’Amministrazione comunale per sostenere le progettualità dell’associazionismo locale.

Sono diversi gli ambiti di intervento sui quali è possibile elaborare progetti da candidare al bando: promozione culturale, valorizzazione dei beni culturali, ambientali e delle tradizioni locali, sviluppo turistico, promozione di politiche di pari opportunità, difesa dei diritti umani e valorizzazione della cultura della pace, della memoria e della solidarietà e promozione di rapporti internazionali. Come ormai da alcuni anni, è prevista una premialità per le idee progettuali che svilupperanno il tema individuato dall’Area Cultura, Comunicazione e Partecipazione per la programmazione culturale 2024 ovvero “Il paesaggio umano”, che conclude la triennalità dedicata appunto al paesaggio.

"Dopo l’esplorazione del paesaggio naturale e del paesaggio urbano, siamo ora a dar luce alla componente umana – spiega l’assessora alla Cultura Monica Poletti – Tutto sta cambiando, le comunità stanno cambiando, noi stessi stiamo cambiando, e questo punto di osservazione ci può aiutare a far emergere la parte più importante di una comunità, la sua capacità di trasformarsi attraverso il genio, la creatività e la necessità. Aprendoci alla ricerca di personaggi che compongono il paesaggio umano, possiamo far emergere i valori collettivi, negli spazi temporali del passato, del presente e del futuro. È un invito a esplorare, fra memoria e modernità, attraverso i linguaggi che più ci appartengono, la meraviglia dell’essere umano che ci permette di abbracciare l’umana condizione e riflettere sul significato della nostra convivenza".

Nel 2023 sono stati 14 i progetti finanziati attraverso il bando, per un totale sempre di 25.000 euro di contributi erogati, con eventi che hanno coinvolto Bagnacavallo e le frazioni esplorando il paesaggio urbano attraverso molteplici accezioni e linguaggi. Le domande di contributo potranno essere presentate entro le 13 del 21 febbraio. L’avviso del bando e il modulo per presentare domanda sono disponibili nella home page del sito istituzionale www.comune.bagnacavallo.ra.it. Per informazioni: cultura@comune.bagnacavallo.ra.it.