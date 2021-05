Dopo 35 anni lo storico bar del centro chiude: "L'ultimo anno è stato difficile"

Ultimo brindisi da 'Alex&Paul', storico bar aperto da 35 anni sotto ai portici di via de Gasperi, in pieno centro a Ravenna. Il locale ha chiuso definitivamente i battenti e i titolari - Paolo, Selena e Carlotta - hanno scelto i social per salutare i loro clienti. "Sicuramente l'ultimo anno é stato difficile, è innegabile - scrivono su Facebook - e per questo siamo vicini a tutti i nostri colleghi. Ma le motivazioni che ci hanno portato a prendere questa decisione derivano da svariati fattori. Ci sarebbe piaciuto salutarvi tutti con una grande festa in occasione, inoltre, dei nostri 35 anni di attività che abbiamo compiuto il 16 aprile. Purtroppo la situazione attuale non ce lo permette. Abbiamo quindi pensato di scrivere queste parole per ringraziare tutti i nostri clienti più affezionati a cui non serviva neanche chiedere cosa prendessero... il solito! A tutti voi clienti che ci avete sempre scelto per le vostre colazioni, pranzi, aperitivi, serate o giusto per un caffè al volo. Vogliamo ringraziarvi tutti. Ci avete regalato tanti sorrisi e soddisfazioni. Pieni di bellissimi ricordi vi salutiamo".

Tante le risposte dei clienti affranti. "Un pezzo di vita se n'è andato via - scrive Rosanna - Abitavo in via De Gasperi, lavoravo in via De Gasperi e non potevo non fare da te la festa della mia pensione, anche se in forma ristretta, causa Covid, però ho sciabolato ed è stato bellissimo! Caro Paolo è una tristezza infinita vedere il bar chiuso. Siamo noi che ringraziamo te e tutto lo staff per la vostra serietà, educazione e professionalità! Un grande in bocca al lupo per tutto il resto che verrà. Vi abbraccio tutti!". "Con voi si chiude un'epoca di storia enogastronomica - aggiunge Mirna - Paul, sei sempre stato il mio porto sicuro mi mancheranno: il tuo consiglio, sempre quello giusto, la professionalità che ti determina e che hai sempre dimostrato; io tuo ricercare prodotti speciali frutto di attente ricerche! Grazie a te, a Totta a Selena per averci sempre deliziati e coccolati. Ci mancherete infinitamente".