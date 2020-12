Bar aperti, grigliate e campeggio abusivo: raffica di multe durante le feste

Tutto il personale di Polizia locale di Ravenna in servizio nella settimana delle festività natalizie ha svolto controlli ed attività legate al rispetto delle norme “anticovid”. Il personale della Sicurezza Urbana - in un servizio dedicato al rispetto del divieto di spostamento in orario serale/notturno e al corretto utilizzo della mascherina - ha sanzionato 6 persone che non avevano al seguito o non indossavano come prescritto la mascherina e una che, nella giornata della vigilia di Natale, non ha rispettato il divieto di spostamento della 'zona rossa'.

Gli agenti dell’Ufficio Polizia Commerciale Tutela del Consumatore hanno multato un commerciante su area pubblica per aver posto in vendita merce usata. Inoltre sono state elevate sanzioni a tre locali perché somministravano ai propri clienti alimenti e bevande mentre era consentito il solo asporto, e a uno di questi è stata imposta l’immediata chiusura. Infine 9 sono stati i clienti sanzionati perché consumavano nei pressi dei 3 locali. Il personale dell’Ufficio Infortunistica ha rilevato 5 incidenti stradali, i cui conducenti non hanno riportato gravi lesioni.

Gli agenti dell’Ufficio Polizia Giudiziaria e Pronto Intervento, oltre ad avere accertato una violazione per mancato utilizzo della mascherina, hanno sanzionato per ubriachezza una persona trovata in via Carducci (zona Giardini Speyer – piazza Anita Garibaldi); gli agenti, inoltre, sono stati impegnati nell’esecuzione di 6 ordinanze di trattamento sanitario obbligatorio emesse dalla competente Autorità Sanitaria. Il personale dell’Ufficio Polizia Edilizia Ambiente e Benessere Animale, insieme a pattuglie della Sicurezza Urbana Ufficio Periferia, hanno poi effettuato lo sgombero di un’area alle Bassette, a carico di soggetti già noti al Comando che stavano bivaccando. Sono state, inoltre, contestate 2 infrazioni ai sensi del nuovo regolamento di Polizia Urbana, e più precisamente l’avere violato l’articolo 10 “esalazioni moleste e uso di mezzi recanti molestia” per avere acceso e cotto alla griglia carne e l’articolo 15 “attività proibite e uso del suolo pubblico” per avere campeggiato in area non consentita.