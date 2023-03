Primi piatti fatti a mano con prodotti a km 0: lo storico bar rinasce con una nuova gestione familiare

Ingredienti a chilometro zero e conduzione familiare sono le virtù di "Margarita alla Terza", un bar-ristorante-pinseria totalmente rinnovato. Al timone dell'attività di via Cella 242, a San Bartolo, c'è una giovane coppia: Manuel Grassi e la moglie Jessica Annese. Mantenendo il bar per le colazioni e aperitivi, in cucina Jessica si occupa dei piatti: tutti i primi sono preparati a mano, con ingredienti a chilometro zero, scelti e acquistati direttamente dai produttori locali, così come la scelta dei vini che ricade su cantine romagnole. Il locale, associato a Confesercenti, offre 40 posti interni (e prossimamente 40 esterni) e un’area gioco per bambini.