Il bar di famiglia compie 20 anni e brinda al futuro: "E pensare che non volevo neanche fare il barista!"

Mentre festeggia i primi 20 anni di attività, guarda già al futuro e si prepara ai prossimi 20. E' festa al 'Revenge Bar' di via Bozzi a Ravenna, che a ottobre ha tagliato il traguardo dei 20 anni d'apertura. Al "timone" del locale c'è Lorenzo Geradone, che ha ereditato il posto dal padre Gianni.

"Nel lontano ottobre 2002, in un quartiere "nuovo" ancora in costruzione, mio padre Gianni ha deciso di investire nell'acquisto di un locale dove avrebbe aperto il suo bar, così come aveva sempre sognato - racconta Lorenzo - La scelta della posizione si è poi rivelata fortunata in quanto, in alcuni anni, la circonvallazione esterna della città ha conseguito sempre più importanza e nell'immediata vicinanza è stata aperta prima la Comet e, successivamente, il Cinema City, con incremento della circolazione e quindi del giro di papabili clienti. La svolta è però avvenuta nel 2007, quando mio padre è riuscito a implementare l'attività con l'acquisto del tabacchi, un punto di forza per tutte le attività di piccola ristorazione".

Inizialmente il giovane non aveva alcuna intenzione di seguire le orme del padre; poi, però, ha cambiato idea. "Fin da ragazzo mi ha invogliato a seguirlo, tanto da convicermi a cambiare lavoro nel 2013 - dice Lorenzo - Inizialmente ero titubante, ma dopo qualche mese mi ero già completamente ricreduto, felice di aver scelto la professione di barista. È stato così che nel 2021, quando ormai pensionato mi ha proposto la gestione del locale, sono stato felice di prendere le redini del bar per mantenere l'attività in famiglia, così che anche i nostri clienti potessero continuare a sentirsi "a casa"".

In questi 20 anni, infatti, il bar è diventato un punto di riferimento per il quartiere, sia per i residenti che per i lavoratori della zona: "Non solo perché con i nostri servizi cerchiamo di soddisfare tutte le richieste e piccole necessità (anche se talvolta sono veramente strane!) - dice il barista - ma perché i clienti trovano sempre un sorriso e qualcuno con cui parlare. È proprio questo clima di amicizia, oltre che di lavoro, che ci ha spinto a organizzare sabato scorso un aperitivo per festeggiare questo traguardo raggiunto insieme ad amici e clienti. Con la "nuova" gestione ho cercato di rendere l'ambiente un po' più accogliente e più moderno e per il futuro cercherò di migliorare sempre... Almeno fino al festeggiamento del prossimo ventennale!".