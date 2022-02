Il bar del centro storico chiude per Covid: contagiati entrambi i titolari

Il bar specializzato in colazioni e brunch chiude per Covid. Il 'Sedici Brunch', locale in pieno centro a Ravenna - in via Antica Zecca - aperto a fine 2019 da una giovane coppia, è stato costretto a chiudere per qualche giorno, come sta succedendo a tanti altri locali ravennati. Entrambi i titolari infatti, Valentina ed Enrico, sono risultati positivi al Covid. Ad annunciarlo sono stati gli stessi ragazzi sui loro canali social.

"Pensavamo ormai di essere invincibili e forse per quanto riguarda cucinare brunch no stop lo siamo, ma contro il Covid non ce l'abbiamo fatta - scrivono i due - Martedì mattina siamo risultati positivi e purtroppo dovremo restare chiusi fino al tampone con esito negativo. La cosa che più ci rattrista non è tanto il dover stare in casa a non far nulla, ma il non poter cucinare e viziarvi, vedervi felici e sorpresi dai gusti e sapori che ormai per voi significano casa. Ragazzi, lo sapete che per natura siamo sempre positivi e ora lo siamo anche di fatto! Proprio per questo però non vogliamo deprimerci, abbiamo affrontato e superato cose peggiori e ce la faremo anche stavolta sempre col sorriso che ci contraddistingue".