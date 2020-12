Bar sorpreso a somministrare birra ai clienti, scatta la multa e la chiusura per 5 giorni

La Polizia Locale di Ravenna ha eseguito una serie di controlli per il rispetto della normativa anti-covid. In tale ambito un bar della zona di Ponte Nuovo è stato sanzionato in quanto trovato a somministrare illecitamente della birra a dei clienti presenti nel locale, quindi in violazione della "zona rossa" che appunto impone solo attività d'asporto. In totale le sanzioni sono state 4, ognuna da 400 euro. Sanzionati i clienti, nei confronti del bar stessa sanzione e l'applicazione della chiusura per 5 giorni.