Pischiatra uccisa da un paziente: un minuto di silenzio per Barbara Capovani

La comunità medica degli Ordini dei Medici e Odontoiatri di Forli-Cesena, Ravenna e Rimini si stringe al dolore di colleghi e familiari della dottoressa di Pisa, Barbara Capovani, deceduta in seguito alla aggressione di un suo paziente. Mercoledì alle 12, nel giorno della fiaccolata in sua memoria che si terrà a Pisa, presso tutte le strutture sanitarie pubbliche e private della Romagna sarà osservato un minuto di silenzio in ricordo della professionista.

I presidenti degli Ordini dei Medici della Romagna, Michele Gaudio, Stefano Falcinelli e Maurizio Grossi esprimono "la piena solidarietà a tutti i sanitari in prima linea", ricordando che "la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici promuove iniziative volte al contrasto del fenomeno e ricercando soluzioni utili a prevenire ogni genere di violenza agli operatori sanitari e a garantire i massimi livelli di sicurezza per chi si prende cura della salute, fisica e mentale dei cittadini".