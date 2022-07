Barbiano: al parco Conti inaugura la piccola biblioteca per il libero scambio di libri

Mercoledì 27 luglio alle 20.30 al parco Domenico Conti di Barbiano si terrà l'inaugurazione della «Little free library». La Little free library (piccola biblioteca libera) consiste in tante piccole casette di legno che compongono una biblioteca in miniatura; i libri possono essere presi e depositati da chiunque, dunque cambiano in continuazione, attraverso il principio «prendi un libro, lascia un libro».

Lo scopo delle biblioteche libere è quello di promuovere la lettura, dando la possibilità di uscire di casa e trovare una piccola casetta piena di libri da poter leggere in spazi aperti: i luoghi privilegiati per l'installazione sono proprio parchi, giardini, cortili o spazi comuni di condomini.

L'inaugurazione sarà allietata da «Leggiamo note, suoniamo parole»: la voce narrante di Alfonso Cuccurullo e la musica di Federico Squassabia accoglieranno i bambini con una lettura in musica tratta dalla bibliografia nazionale di Nati per leggere; suggestioni per ispirare l’utilizzo degli albi illustrati e della musica come strumenti di interazione e di contatto tra il mondo del bambino e quello dell’adulto.

I partecipanti sono invitati a portare con sé un libro da donare per dare il via all'iniziativa.

La Little free library è promossa dalla biblioteca comunale «Luigi Varoli» di Cotignola in collaborazione con la cooperativa il Mosaico e il Comune di Cotignola.