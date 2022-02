Barca a vela si incaglia tra gli scogli: la Guardia Costiera porta in salvo tre persone

Intervento di ricerca e soccorso in mare nel fine settimana, da parte dei militari della Capitaneria di porto - Guardia Costiera di Ravenna, con il supporto del dipendente Ufficio Locale marittimo di Cervia, che ha permesso di portare in salvo tre diportisti. Erano le 05.40 di domenica, quando la sala operativa della Guardia Costiera di Ravenna ha ricevuto via telefono la richiesta di soccorso del conduttore di una barca a vela, incagliatasi pochi istanti prima in una scogliera frangiflutti posta a protezione del litorale di Lido di Classe. La collisione con gli scogli aveva provocato una falla nello scafo, con conseguente ingresso di acqua e parziale affondamento dell’imbarcazione.

Immediatamente è stata disposta l’uscita dal porto di Ravenna della motovedetta Sar (Search and Rescue) CP 847, che in breve tempo, nonostante il buio e la scarsa visibilità, è riuscita a raggiungere il luogo dell’incidente. I tre uomini che erano a bordo della barca a vela avevano trovato un precario riparo sulla scogliera. I tre sono stati tratti in salvo dall’equipaggio della CP 847 e condotti in sicurezza al vicino porto di Cervia.

I tre diportisti, che non hanno avuto necessità di assistenza medica, erano partiti da Caorle ed erano diretti proprio a Cervia. L’imbarcazione è stata assicurata alla scogliera; tuttavia, anche in previsione del peggioramento del tempo dalla serata, l’Autorità Marittima ha notificato un'apposita diffida ai fini della rimozione al conduttore della barca. Questi, con l’aiuto di operai specializzati, ha provveduto prontamente a completare le operazioni già nel primo pomeriggio, trasferendo l’imbarcazione in un cantiere navale per le riparazioni necessarie.

Nel frattempo la motovedetta CP 847 ha effettuato un’approfondita perlustrazione dello specchio acqueo vicino al luogo dell’incidente, non rilevando tracce d’inquinamento. I militari della Guardia Costiera stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.